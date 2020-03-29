Дикие животные

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Манул и еще 809 представителей фауны в энциклопедии

Полный список диких животных по алфавиту

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Озерная чайка

29 марта 2020 года
Птицы

Змееголов

29 марта 2020 года
Рыбы

Белоплечий орлан

23 марта 2020 года
Птицы

Густера

22 марта 2020 года
Рыбы

Озерная лягушка

21 марта 2020 года
Земноводные

Мойва

15 марта 2020 года
Рыбы

Немного статистики

13

климатических

поясов

251

страна

мира

6

континентов в

энциклопедии

Популярные дикие животные

Кот Манул

1

Барсук

2

Капибара

3

Коала

4

Ехидна

5

Вомбат

6

Дикие животные из Красной книги

Белоплечий орлан

23 марта 2020 года

Орлан-белохвост

9 февраля 2020 года

Джейран

2 февраля 2020 года

Об энциклопедии

Дикие животные - это неотъемлемая часть планеты Земля!

Большинство людей не задумываются, а некоторые даже не знают о том, насколько разнообразна фауна нашей планеты, и какие проблемы сейчас стоят особенно остро и требуют решения. Часть проблем принесла хозяйственная деятельность человека. Какие-то животные были полностью истреблены. Огромное количество диких животных находятся на грани вымирания и нуждаются в защите. Печально, но факт!

Мы хотим донести до людей полезную и актуальную информацию о текущем положении дел. В нашей энциклопедии уже более 809 представителей фауны. По каждому виду мы рассматриваем происхождение, характерные особенности, места обитания, питание и образ жизни, социальную структуру и размножение, естественных врагов. Еще немаловажно - это популяция и статус вида, а так же какие меры приняты по охране, если это необходимо.

Любые свои предложения Вы можете направить нам по почте. Мы их обязательно рассмотрим и ответим Вам!

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