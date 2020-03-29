Манул и еще 809 представителей фауны в энциклопедии

Дикие животные - это неотъемлемая часть планеты Земля!

Большинство людей не задумываются, а некоторые даже не знают о том, насколько разнообразна фауна нашей планеты, и какие проблемы сейчас стоят особенно остро и требуют решения. Часть проблем принесла хозяйственная деятельность человека. Какие-то животные были полностью истреблены. Огромное количество диких животных находятся на грани вымирания и нуждаются в защите. Печально, но факт!

Мы хотим донести до людей полезную и актуальную информацию о текущем положении дел. В нашей энциклопедии уже более 809 представителей фауны. По каждому виду мы рассматриваем происхождение, характерные особенности, места обитания, питание и образ жизни, социальную структуру и размножение, естественных врагов. Еще немаловажно - это популяция и статус вида, а так же какие меры приняты по охране, если это необходимо.

Любые свои предложения Вы можете направить нам по почте. Мы их обязательно рассмотрим и ответим Вам!